E’ uno degli appuntamenti più suggestivi che va a chiudere la Settimana Santa di Naro. Nella mattinata di Pasqua alcune migliaia di persone hanno assistito al tradizionale “A Sguondru”, che come avviane ogni anno si è tenuto in tre zone diverse della città del barocco.

Il primo in via Dante davanti la scalinata del Vecchio Duomo; il secondo in piazza Crispi, al Carmine, con la benedizione delle campagne e l’ultimo in piazza Battisti, nel quartiere di Sant’Erasmo, luogo dove sono uscite le statue dei simulacri della Madonna e del Cristo Risorto, tra due ali di folla in festa.

