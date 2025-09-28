Non si ferma all’Alt della polizia e dopo un breve inseguimento viene bloccato ad Aragona nei pressi di un bar. Una volta sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un importante quantitativo di droga: 60 grammi di cocaina, 325 di marijuana e 7 grammi di hashish, nonché varia attrezzatura per la coltivazione di cannabis indor.

Il personale della squadra Mobile della Questura di Agrigento ha arrestato un trentaseienne, Vincent Cacciatore, cittadino italo-belga, ex militare della Legione Straniera. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’indagato, dopo le formalità di rito, così come disposto dalla Procura della Repubblica, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Tutto quanto l’altro pomeriggio, mentre i poliziotti erano impegnati in alcuni controlli stradali. Hanno intimato l’Alt al conducente di un furgone ma l’uomo alla guida invece di arrestare la marcia è fuggito a tutto gas. E’ stato fermato poco più tardi dopo un inseguimento.

