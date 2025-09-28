Si è consegnato alla polizia tedesca dopo una fuga durata quasi 40 ore il licatese Mario Abbate, 66 anni, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo aver accoltellato l’ex moglie, il figlio e la nipote di 14 anni nel quartiere di Bruche di Betzdorf, un paesino di circa diecimila abitanti in Germania. Abbate, dopo una caccia all’uomo, ha chiamato la polizia nel tardo pomeriggio di ieri e si è consegnato.

E’ stato arrestato e nelle prossime ore comparirà davanti al giudice. Mario Abbate è ritenuto l’autore di un triplice tentato omicidio avvenuto venerdì mattina in un appartamento di Johannes-Krell-Straße. L’uomo, armato di coltello, avrebbe colpito prima la moglie da cui è separato, una 61enne, e poi il figlio di 41 anni. Le due vittime sono in gravi condizioni. Ferita, ma per fortuna lievemente, anche la nipote di 14 anni che ha già lasciato l’ospedale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp