Una lite tra due persone ha rischiato di degenerare in qualcosa di grave e soltanto grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento è stato evitato il peggio. Un uomo armato di coltello è stato fermato dopo un tentativo di fuga. Si tratta di un trentottenne di nazionalità marocchina, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per porto abusivo di armi.

È successo l’altra notte in via Acrone, a poca distanza dalla stazione centrale della città dei Templi. Due uomini, per cause sconosciute, si sono affrontate in mezzo la strada. Il più esagitato ha tirato fuori un coltello con l’intenzione di colpire il rivale. Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il 112. I militari hanno bloccato e identificato uno dei protagonisti, il trentottenne marocchino, e lo hanno denunciato. L’uomo aveva un coltello che è stato sequestrato.

