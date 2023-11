Trovato in possesso di cocaina, hashish e vario materiale per confezionare le dosi. A Porto Empedocle i poliziotti del Commissariato “Frontiera” hanno arrestato, nella flagranza del reato, L.S., 43 anni, disoccupato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al termine degli adempimenti di rito, come disposto dal Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica che ha coordinato l’attività investigativa, è stato portato nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Gli agenti nel corso di una perquisizione domiciliare mirata hanno rinvenuto 35 grammi di cocaina, suddivisa in 115 dosi, 25 grammi di hashish, due bilancini di precisione e 80 grammi di mannitolo da usare come sostanza da taglio. Sequestrati anche 800 euro, di cui una banconota da 50 euro falsa, ritenuti provento dell’attività illecita.