Un incendio, le cui origini sono ancora in fase di accertamento, ha devastato la casa di campagna di proprietà di una pensionata ottantenne. Il fuoco ha carbonizzato gli interni e parte del mobilio. I danni sono in via di quantificazione, purtroppo, non coperti da alcuna assicurazione. La costruzione rurale si trova in contrada “Cipolazza” a Joppolo Giancaxio.

I carabinieri della Compagnia di Agrigento, dopo un sopralluogo, hanno avviato l’attività investigativa per ricostruire l’accaduto, e se confermata l’origine dolosa, provare a risalire ai piromani e stabilire eventualmente il movente dell’atto incendiario.

La Procura di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.