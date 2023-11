Il personale della Squadra Mobile di Agrigento ha tratto in arresto Giuseppe Miccichè, 34 anni di Aragona, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Agrigento. All’atto dell’arresto sottoposto ad ispezione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina. Anche in questo caso è stato denunciato in concorso alla compagna ventenne per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 34enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di contrada “Petrusa”.