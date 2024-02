Trovato a bordo di un’auto con cocaina ed eroina. Un disoccupato trentottenne di Ribera è stato arrestato dai carabinieri, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo dei militari dell’Arma della Tenenza di Ribera, è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e un grammo di eroina.

L’indagato è stato posto ai domiciliari. L’uomo era in compagnia di altre due persone, fra cui una donna. A casa di quest’ultima non è stato trovato nulla, mentre nell’abitazione del conducente dell’autovettura, un 44enne, è stata rinvenuta una dose di hashish. E per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Agrigento.