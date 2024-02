Riconosciuto responsabile del reato di peculato per aver falsificato i mandati di pagamento intascando grosse somme di denaro. Complessivamente 461.151 euro. Un 79enne, residente a San Giovanni Gemini, ex segretario di un istituto scolastico, oggi in pensione, è stato arrestato dai carabinieri.

Data esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. L’uomo deve scontare una pena residua di 6 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma di Cammarata, è stato accompagnato presso la propria abitazione per espiare gli ultimi sei mesi di condanna.

Tra il 2005 e il 2008 l’allora funzionario, in qualità di direttore dei servizi amministrativi generali di una scuola avrebbe messo a punto un complesso meccanismo per incassare somme non dovute: