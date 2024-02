Deve scontare 8 mesi di reclusione perché condannata per un furto commesso a Ribera nel luglio del 2016. I carabinieri hanno arrestato una pensionata di 74 anni di Ribera, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. La donna dovrà restare per i prossimi 8 mesi, per espiare appunto la pena, nel proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.