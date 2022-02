Trovato in possesso di cocaina e hashish: denunciato 37enne

Fermato in auto con la patente di guida che gli era stata revocata, e nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di quattro grammi di cocaina, suddivisa in tre dosi, due grammi di hashish, anch’esso diviso in dosi, e 10 grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per “tagliare” lo stupefacente. Un trentasettenne di Favara, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine è finito nuovamente nei guai.

I carabinieri della Tenenza di Favara al termine del controllo lo hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e guida con patente revocata.

L’uomo è incappato in un posto di controllo di una pattuglia della locale Tenenza in via Bruccoleri a Favara. In quanto noto alle forze dell’ordine e poiché mostrava un particolare nervosismo, i carabinieri hanno subito deciso per una perquisizione. Subito è saltata fuori la droga.