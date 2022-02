Due auto distrutte da incendi. Avviate le indagini

Due autovetture sono state distrutte da altrettanti incendi ieri notte a Licata. Ad indagare, su entrambi gli episodi, sono i carabinieri della locale Compagnia. In via Fermi è stata devastata dalle fiamme, una Audi di proprietà di un venticinquenne. In contrada “Olivastra”, invece, una Renault Megane intestata ad una donna.

A spegnerei due roghi sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Non ci sono conferme, ma in nessuno dei due casi sarebbero stati trovati elementi o tracce per poter parlare, fin da subito, di incendi dolosi.

I militari dell’Arma, appare scontato, avrebbero verificato l’eventuale presenza, lungo le due strade, e nelle vie circostanti, di impianti di videosorveglianza pubblici o privati, che potrebbero dare una sterzata importante all’attività investigativa.