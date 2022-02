Il pianista Salvatore Galante, debutta nella serie Makari

Le note di un pianoforte risuonano nelle sale del museo archeologico di Agrigento, mentre il telamone millenario, dall’alto sembra scrutare attori e comparse che si muovono al “ciak si gira”. Il pianista è il maestro agrigentino Salvatore Galante e la fiction e’ Makari.

Lunedi sera (7 febbraio), nella prima puntata della fortunata serie televisiva , che andrà in onda su Raiuno, in prima serata, ci sarà anche lui. A fare da scenografia, alle vicende di un altro siciliano, Claudio Gioe’, saranno la Valle dei Templi, ma anche Agrigento e la Scala dei Turchi di Realmonte.

“È stato emozionante prendere parte alle riprese di Makari – ha detto Galante- soprattutto perché è stato proprio il regista (Michele Soavi) a volermi. Un’ esperienza nuova per me, anche se in effetti ho dovuto interpretare proprio me stesso.”- ha concluso il pianista agrigentino, non nuovo ad esperienze televisive, ma non come attore. Per i curiosi non resta quindi che sintonizzarsi su Raiuno e godere delle musiche dell’ agrigentino Galante e delle splendide immagini di Agrigento e della sua incantevole costa.