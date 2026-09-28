I carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca hanno arrestato un operaio – Giuseppe Ciulla, 32 anni – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato per un controllo stradale. Alla vista dei militari, secondo quanto ricostruito, l’operaio avrebbe tentato di disfarsi di un involucro di cocaina.

La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso di rinvenire complessivamente 130 grammi di cocaina e 1.000 euro in contanti. Nei confronti dell’indagato sono scattate, dunque, le manette. Il gip del tribunale di Sciacca Stefano Zammuto ha convalidato il provvedimento e applicato la misura degli arresti domiciliari.

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