Si sono vissuti momenti paura in una palazzina nei pressi di via Esseneto ad Agrigento. Un trentenne immigrato residente in uno degli appartamenti dello stabile, ha gettato una bombola del gas dal proprio balcone, facendola precipitare nel cortile sottostante. L’allarme è scattato immediato. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Sebbene l’episodio non abbia provocato feriti o danni strutturali, il gesto ha configurato un reato evidente.

Il trentenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica con l’accusa di getto pericoloso di cose. L’indagato ha dichiarato di aver agito preso da un improvviso momento di ira, scaturito da un acceso litigio con la fidanzata e dalla volontà di voler tornare nel suo Paese d’origine ma di non avere la disponibilità economica necessaria per potersi permettere il viaggio.

Quindi è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri, dopo aver esaminato attentamente l’involucro metallico e i dispositivi di chiusura, hanno dichiarato che non vi era alcuna problematica sulla sicurezza o rischio di esplosione.

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