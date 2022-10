Trovato in giro per la città, viola il foglio di via obbligatorio: denunciato

E’ stato trovato ad Agrigento, ma per effetto del foglio di via obbligatorio, firmato nell’ottobre del 2020 dal Questore, non avrebbe più potuto rimettere piede, se non autorizzato, nella città dei Templi per tre anni. Cosa che non ha fatto, tant’è che è stato trovato in giro per le vie del centro.

A fermarlo per un controllo i poliziotti della sezione Volanti. Un trentanovenne di Canicattì è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di inottemperanza al foglio di via.