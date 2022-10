Presentato il progetto di recupero del convento San Francesco

Consolidamento dei paramenti murari lesionati con la tecnica dello “scuci e cuci”, ristilatura dei giunti ammalorati, inserimento di nuove catene nel cantonale sud, ritesatura delle catene esistenti, cerchiatura di cinque colonne all’interno del chiostro, demolizione e ricostruzione di un campo di solaio, ripristino dei prospetti ammalorati. Sono questi i principali lavori, previsti dal progetto redatto dal Genio Civile di Agrigento, finalizzati alla manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza dell’ex Convento di San Francesco di Sciacca, per un importo complessivo di 1.142.000 euro.

Il progetto, che impegna risorse stanziate dalla Regione Siciliana, per un importo complessivo di 1.142.000 euro, è stato elaborato dai funzionari direttivi del Genio Civile Roberto Mistretta, Carmelo Sorce, Salvatore Failla e Gaspare Patti, con la collaborazione operativa di Isidoro Curaba, ed è stato approvato in linea tecnica, verificato e validato dal RUP dei lavori Salvatore Alessi, previa acquisizione dei pareri di rito.

“Stamattina – afferma il Capo del Genio Civile Rino La Mendola -, abbiamo inviato il progetto approvato al Servizio Demanio della Regione, affinché venga formalmente finanziato, con le risorse già stanziate dal Governo Regionale in seno al Piano di Sviluppo e Coesione. Non appena le risorse necessarie saranno disponibili, procederemo immediatamente all’appalto ed alla veloce esecuzione dei lavori, grazie ai quali potrà essere restituito alla città il complesso monumentale in piena efficienza strutturale e potrà essere finalmente riaperta la corsia di via Agatocle interdetta, da tempo, al traffico per il crollo di calcinacci dal cantonale sud della costruzione”.