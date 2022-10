Caro gas: ad Agrigento chi passa al Mercato Libero risparmia 77 euro

Il caro gas sta facendo preoccupare sempre più famiglie, che in vista dell’inverno si chiedono come riusciranno a sostenere il peso delle bollette. Quando arriverà il momento di accendere il riscaldamento, infatti, arriveranno anche dei grandissimi problemi per molti italiani che si troveranno con bollette del gas alle stelle e con costi insostenibili. Purtroppo, la situazione attuale non fa ben sperare in un taglio dei costi nel prossimo futuro e conviene dunque farsi trovare preparati.

Vediamo cosa possiamo fare per risparmiare il più possibile ed ottimizzare al massimo i consumi di gas in vista dell’inverno.

Passare al Mercato Libero: ad Agrigento si risparmia

Il primo passo che dovrebbe compiere chi ancora ha un contratto nel regime di maggior tutela è quello di passare ad un’offerta del Mercato Libero. Dati alla mano, infatti, secondo l’Osservatorio di SOStariffe.it ad Agrigento su un consumo stimato annuo di 657 Smc, la spesa per gli utenti del mercato tutelato è pari a 2.009 euro, mentre quella per chi ha aderito ad un’offerta del Mercato Libero è di 1.932 euro. Ne consegue che chi scegliere di cambiare contratto può raggiungere un risparmio netto di ben 77 euro annui, che non sono di certo pochi.

Confrontare le offerte online per trovare la migliore

Per trovare la migliore offerta conviene confrontare le tariffe gas online, utilizzando un comparatore come SOStariffe.it il cui servizio è completamente gratuito. Naturalmente, come abbiamo appena visto è importante scegliere quelle appartenenti al Mercato Libero perché consentono di risparmiare.

Ottimizzare i consumi di gas in casa in vista dell’inverno

Se cambiare offerta passando al Mercato Libero e scegliendo quella più conveniente per le proprie esigenze è sicuramente il primo passo da compiere per risparmiare in bolletta, vale la pena preoccuparsi anche dei consumi. Ottimizzare l’utilizzo del gas in casa in vista dell’inverno fa una grande differenza e sono diversi gli accorgimenti da prendere in tal senso. Vediamoli brevemente insieme.

# Impostare una temperatura non superiore ai 20°C

Innanzitutto, è importante impostare una temperatura adeguata in casa, che non superi mai la soglia massima dei 20°C. Bisogna infatti considerare che anche un solo grado in più provoca un aumento dei consumi di gas pari all’8%.

# Installare un termostato di ultima generazione

Il termostato è fondamentale per ridurre i consumi di gas in casa, poiché consente di programmare l’attivazione e lo spegnimento dei termosifoni in differenti fasce orarie, ma anche di impostare una temperatura corretta nei vari ambienti.

# Sostituire la vecchia caldaia

Sostituire la vecchia caldaia con un modello a condensazione di ultima generazione può fare una grandissima differenza sui consumi, portando ad ottenere un risparmio complessivo di ben 192 euro. Certo, si tratta di un investimento perché le caldaie non costano poco, ma bisogna considerare che la spesa iniziale si riesce ad ammortizzare in breve tempo, soprattutto adesso che il prezzo del gas è schizzato alle stelle.

# Migliorare l’isolamento termico della casa

Altrettanto importante è sostituire gli infissi se troppo datati o installare il cappotto, per migliorare l’isolamento termico della casa ed evitare importanti dispersioni di calore.