I carabinieri della Stazione di Campobello di Licata hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Maurizio Brancato, 44 anni, disoccupato già noto alle Forze dell’Ordine, per inosservanza degli obblighi inerenti la Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

I militari dell’Arma lo hanno sorpreso in un orario non consentito presso l’abitazione dei suoi genitori, dove si era recato per un visita e il pranzo.