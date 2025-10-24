Pusher a soli sedici anni. Un ragazzino di Ravanusa è indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo mirato scattato negli scorsi giorni è stato trovato in possesso di quasi 7 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronta per essere smerciata, vario materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Dell’accaduto si stanno occupando i carabinieri e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Come prima decisione era stato disposto l’accompagnamento del giovanissimo presso il centro di prima accoglienza “Malaspina”, poi il minore è stato rimesso in libertà. In casa aveva anche un bilancino e sostanze per “tagliare” lo stupefacente.

