Ignoti malviventi hanno portato via una Jeep Renegade comprata da poche settimane a un commerciante canicattinese poco meno che trentenne. E il danno è importante. I continui controlli delle forze dell’ordine non scoraggiano i ladri d’auto.

Ora i banditi non soltanto rubano Fiat Panda e Fiat Punto, ma adesso anche le Jeep. Il veicolo di proprietà del commerciante era posteggiato in una zona centrale di Canicattì. In poco tempo è sparito. L’amara scoperta da parte del giovane al momento di recuperarlo.

Quindi ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’indagine, per provare a dare un volto e un nome ai delinquenti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp