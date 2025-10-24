Ravanusa alle prese, dallo scorso giugno ad oggi, con una serie di brutti e inquietanti episodi. Il sindaco Salvatore Pitrola ha già preannunciato la richiesta al prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, di convocazione di un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’ultimo fatto in ordine di tempo l’incendio di ieri notte che ha carbonizzato l’auto, una Alfa Romeo 147, di proprietà della famiglia del vice presidente del Consiglio comunale.

La vettura, che si trovava parcheggiata in viale Matteotti, era utilizzata dal padre impiegato comunale e dai fratelli del giovane impegnato in politica. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri ed è stata notiziata la Procura. In un crescendo di episodi preoccupanti da segnalare poco più di un mese fa, un altro incendio auto e ad essere devastata la vettura di un ex presidente del Consiglio comunale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp