Il cadavere di un cinquantaquattrenne licatese è stato rinvenuto nel pomeriggio tra gli scogli di contrada “Marianello”, nei pressi del porto di Licata. Non sono ancora chiare le cause del decesso. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Licata, il personale della Capitaneria di porto e i vigili del fuoco del locale distaccamento per recuperare la salma dell’uomo. Dalle prime ricostruzioni potrebbe essere stato un incidente. L’uomo sarebbe scivolato in mare. Anche se non si esclude l’ipotesi di un malore improvviso.