Articolo pubbliredazionale

Cala Manbrù, una delle località balneari più amate della Sicilia, sta offrendo emozionanti opportunità di lavoro estivo per i giovani che desiderano vivere un’estate indimenticabile. Due nuovi membri, Valerio e Carla, entusiasti ragazzi di 17 anni, si sono uniti al team, portando con loro la loro energia e passione contagiosa.

Attraverso un annuncio pubblicato di recente, Cala Manbrù sta cercando di arricchire il proprio team con giovani talenti. Se hai almeno 17 anni e desideri unirti a questa stimolante realtà, sei incoraggiato a inviare il tuo curriculum vitae all’indirizzo email: [email protected], specificando nell’oggetto “Candidatura Lavoro Estivo”.

I requisiti per candidarsi includono un’età minima di 17 anni, disponibilità a lavorare nei fine settimana e attitudine al lavoro di squadra con buone capacità di comunicazione.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di sperimentare un contratto regolare in base al Contratto Nazionale del Lavoro. L’orario di lavoro sarà part-time, con una disponibilità di 20-24 ore settimanali. La durata del contratto varierà tra 1 e 2 mesi, consentendo ai candidati di trascorrere un’estate indimenticabile in un ambiente lavorativo stimolante e dinamico presso una delle località balneari più affascinanti della Sicilia.

L’invito a unirsi al team di Cala Manbrù – ha spiegato Andrea Vita – è un’opportunità straordinaria per i giovani che cercano una sfida entusiasmante e vogliono vivere un’estate indimenticabile. Non perdere questa occasione di trasformare il tuo lavoro estivo in un’esperienza gratificante

Invia la tua candidatura all’indirizzo email fornito entro la data indicata e preparati per un’estate piena di avventure presso Cala Manbrù. Il team di Cala Manbrù è impaziente di ricevere le tue candidature e darti il benvenuto in un ambiente lavorativo di successo!

La privacy e la protezione dei dati personali dei candidati saranno garantite in conformità al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).