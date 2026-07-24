Il cadavere di un 65enne licatese è stato trovato in via Martinez all’angolo con Piazza Duomo a Licata. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo colto da un malore si sarebbe accasciato a terra mentre stava percorrendo il tratto di strada.

Poco dopo un’auto in transito, il cui conducente non si sarebbe accorto della presenza del corpo sulla carreggiata, lo ha investito. È stato lo stesso automobilista a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata e gli operatori di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno constatato l’avvenuto decesso. E’ stato avvertito il sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento. Da una prima ispezione cadaverica dovrebbe trattarsi di un decesso per cause naturali.

Sono in corso gli accertamenti medico legali per stabilire se la morte sia sopraggiunta prima o in conseguenza dell’impatto con la vettura.

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