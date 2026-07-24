Sono in corso di accertamento le cause di morte di un operaio cinquantenne trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via Roma a Lampedusa. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Lampedusa e gli operatori di un’ambulanza del 118. I sanitari hanno constatato l’avvenuto decesso dell’uomo.

All’interno della residenza era presente la madre della vittima, una pensionata settantaseienne. I militari dell’Arma, dopo avere avvertito il sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini.

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