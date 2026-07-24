Sono stati alcuni parenti unitamente al test del dna a permettere di identificare il senzatetto morto per il forte caldo la scorsa settimana a Canicattì. Si tratta di Paul Ursache, 53 anni. La vittima, senza fissa dimora, era nell’Agrigentino da diverso tempo.

Dai controlli effettuati risultava separato e con una figlia che vive in Campania. L’uomo era stato trovato agonizzante nei pressi della villa comunale. Indossava giubbotto e pantaloni di lana nonostante le temperature avessero superato i 40 gradi.

Per i medici il forte caldo sarebbe stata la causa dell’arresto cardiocircolatorio che gli è costato la vita. Il 53enne era giunto all’ospedale Barone Lombardo in gravissime condizioni. La salma del senzatetto si trova al cimitero di via Nazionale dove nelle prossime ore il comune di Canicattì si farà carico delle spese di tumulazione.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp