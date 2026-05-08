E’ stato denunciato, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, l’uomo trovato con una pistola giocattolo senza tappo rosso dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente stradale di via Mazzini a poche decine di metri dal tribunale di Agrigento. Si tratta di un cinquantaseienne agrigentino.

Il tamponamento tra due auto, ha portato alla scoperta della presenza della pistola nell’abitacolo della macchina del cinquantaseienne. Ad intravedere l’arma, che in seguito ad un accertamento, appunto, è risultata essere un giocattolo privo di tappo rosso, sono stati i militari impegnati a presidiare il tribunale.

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