Quattro scosse di terremoto sono state registrate in Sicilia. La prima di magnitudo 2.9 è avvenuto al largo delle Eolie alle 14:13. E’ stato segnalato dagli strumenti della sala sismica di Roma a una profondità di 19 km. Un paio di minuti prima, alle 14.11, un’altra scossa, di magnitudo 2.2 a una profondità di 10 km.
Alle 12.05, invece, magnitudo 2.3, nell’Ennese, con epicentro a 6 chilometri di Troina a una profondità di 32 km. Infine, alle 6.23, in mare, scossa di magnitudo 2.8 nel Tirreno meridionale, a una profondità di 30 km.
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