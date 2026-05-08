Una casalinga sessantenne di Montallegro è stata truffata da due malviventi che si sono spacciati per un operatore delle Poste e un maresciallo dei carabinieri. La donna è stata contattata telefonicamente dal finto dipendente delle Poste che le ha segnalato delle anomalie sul conto corrente.

In un secondo momento, invece, è entrato in scena il delinquente che si è qualificato come maresciallo dei carabinieri chiedendo alla donna di mettere al sicuro i soldi con dei bonifici in un altro conto. La sessantenne, da lì a poco, ha effettuato alcuni bonifici per un importo di 4.500 euro.

Il denaro in pochi attimi i soldi si è volatilizzato. Solo nei minuti successivi ha scoperto di essere stata raggirata, truffata e derubata. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi.

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