È stato convalidato l’arresto del ventenne palmese Salvatore Provenzani, trovato in possesso di 650 grammi di hashish, alcuni bilancini di precisione e di una somma in denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché di una pistola perfettamente funzionante e priva di tappo rosso. Il giudice del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore, Giuseppe Vinciguerra, revocando la misura cautelare degli arresti domiciliari e ha rimesso in libertà il giovane, applicandogli l’obbligo di dimora.

Il palmese è indagato per le ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. Ad arrestarlo sono stati carabinieri e polizia nel corso di un’operazione in congiunta. L’operazione è scaturita nell’ambito della “raffica” di perquisizioni disposte dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento e dalla Questura della città dei templi, con il coordinamento della Procura della Repubblica, a seguito della gravissima intimidazione al sindaco Stefano Castellino.