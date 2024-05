Un’altra area di servizio è finita nel mirino dei ladri. Portati via 3.000 euro in contanti e stecche di sigarette per circa 15.000 euro. Dopo i furti delle settimane addietro, in almeno tre distributori di carburanti, questa volta è “toccato” all’impianto con annesso bar-tabacchi “Q8”, situato lungo la strada provinciale 15, in contrada “San Benedetto”, tra i territori di Agrigento e Favara. Non c’è nessuna certezza che ad agire sia stata la stessa banda di delinquenti.

Ma è un’ipotesi investigativa fortemente tenuta in considerazione. I delinquenti si sono intrufolati nella struttura concentrandosi sin da subito sulla cassaforte. E’ stata scardinata e l’incasso è stato, di fatto, portato via, appunto, quasi 3mila euro. Poi hanno arraffato ben 270 stecche di sigarette del valore di 15mila euro e si sono allontanati velocemente facendo perdere le proprie tracce. L’allarme è stato lanciato, l’indomani mattina, dall’amministratore della ditta.

Lo stesso, poi, si è recato nella caserma dell’Arma della Tenenza di Favara e ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per il sopralluogo di rito, nel corso del quale, è stata rinvenuta una smerigliatrice, risultata rubata poco prima dal vicino capannone dell’azienda “Campione”. In questo caso i responsabili sono penetrati dopo avere scassinato la porta d’ingresso. La Procura di Agrigento, subito notiziata, ha aperto un fascicolo.