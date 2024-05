L’agrigentina Gloria Riggio, 24 anni, grande protagonista di uno degli eventi di poesia più importanti al mondo, il Grand Poetry Slam di Parigi. Un vero e proprio Mondiale dei poeti e delle poetesse dove l’importante non è vincere a tutti i costi, ma che le parole arrivino al mondo intero. Gloria è approdata in finale insieme a Costa D’Avorio, Belgio, Quebec, Madagascar e Congo. Classe 2000, agrigentina di nascita, vive a Trento, dove è studentessa del corso di laurea in Studi storici e filologico-letterari al Dipartimento di Lettere e Filosofia. Dal 2020 è parte del Trento Poetry Slam con cui collabora alla realizzazione di eventi di divulgazione culturale e di poesia orale e performativa. Da marzo 2022 è redattrice della rivista di letteratura contemporanea Inverso – Giornale di poesia.

l Poetry Slam sono spettacoli di poesia orale in forma di competizioni: delle sfide avvincenti e divertenti tra performer.

Gloria e’ un orgoglio per il territorio agrigentino. Nelle sue performance molto è legato alla dimensione della voce, della gestualità e dell’espressività del viso, dando spazio nella performance a ciò che per lei è importante: il testo.