E’ stato trovato in possesso di 2 chili e 250 grammi di cocaina. I carabinieri del reparto operativo – nucleo investigativo del Comando provinciale di Catania hanno arrestato un commerciante di Racalmuto, trentasettenne, con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’indagato, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura etnea, è stato accompagnato alla Casa circondariale di piazza Lanza.

Ad insospettire i carabinieri una manovra sospetta del trentasettenne alla guida di una Jeep. Quindi hanno fermato la vettura lungo la strada statale 121 in territorio di Misterbianco, in direzione Catania. L’uomo sin da subito si è mostrato nervoso. L’ispezione veicolare ha permesso di rinvenire, sotto il sedile, due involucri contenenti due panetti di cocaina del peso complessivo 2 chili e 250 grammi.

C’è il sospetto che la polvere bianca fosse destinata a qualcuno. La droga una volta “tagliata” con altre sostanze e immessa sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 250.000 euro.

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