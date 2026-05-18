Più volte si sarebbe scagliato contro il padre, picchiandolo con calci e pugni, per il rifiuto del genitore di consegnargli cinquanta euro per comprare la droga. Un ventenne disoccupato agrigentino è stato arrestato dalla polizia. Data esecuzione all’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Agrigento.

Il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, non sarebbe nuovo a comportamenti del genere nei confronti dei genitori. Nei giorni scorsi l’ultimo episodio con una nuova richiesta di aiuto alla polizia. La procura ha così chiesto al gip di applicare una misura cautelare per porre un freno alla spirale di terrore e violenza.

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