Trovato con la droga nascosta nel cofano dell’auto. Un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere si è trasformato in un’operazione contro lo spaccio e il consumo di droghe. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno arrestato un ventenne palmese. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura di Agrigento, il giovane è stato posto in regime di arresti domiciliari.

Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagato è difeso dall’avvocato Vinciguerra. Gli agenti, l’altra sera, hanno notato un giovane che viaggiava da solo a bordo di una vettura. Quindi hanno proceduto ad un accurato controllo. Durante la perquisizione nel cofano è saltato fuori un sacchetto contenente 90 grammi di marijuana, pronta per essere smerciata sul mercato locale.

Al termine degli accertamenti la droga è stata sequestrata in attesa di essere analizzata. Il contrasto agli stupefacenti è un tema che sta molto a cuore al questore Tommaso Palumbo, da sempre attento e scrupoloso verso un fenomeno sociale che coinvolge tanti giovani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp