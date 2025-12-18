La Corte di appello di Palermo, ha ridotto la condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione a Pietro Fratacci, 37 anni, di Realmonte, condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In primo grado era stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. I giudici, hanno accolto il ricorso presentato dal difensore dell’imputato, l’avvocato Davide Casà, e hanno riconosciuto la lieve entità del fatto. Fratacci era stato arrestato quattro anni fa. Nel corso di una perquisizione della polizia nella sua abitazione di Porto Empedocle, era stato trovato in possesso di quasi novanta grammi di hashish.

