Decine carcasse di auto e rifiuti di ogni tipologia anche speciali e pericolosi. Una discarica abusiva è stata scoperta e sequestrata in contrada “Imbriacola” a Lampedusa. A mettere i sigilli sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, assieme al personale dell’Arpa. Identificato e denunciato per reati ambientali, alla Procura della Repubblica di Agrigento, il proprietario dell’area. Il personale di Arpa ha eseguito la classificazione dei rifiuti e i campionamenti per verificare la presenza o meno di inquinamento ambientale.

