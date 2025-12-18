Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha disposto la misura di sicurezza della vigilanza tele sorvegliata al sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola, dopo la grave intimidazione di cui è rimasto vittima.

I controlli di polizia, carabinieri e guardia di finanza saranno intensificati sui luoghi frequentati dal sindaco, a tutte le ore del giorno e della notte. Il primo cittadino ha ricevuto, nei giorni scorsi, un inquietante messaggio intimidatorio. Qualcuno ha lasciato avanti casa sua una bottiglia con del liquido, un mazzo di fiore e tre cartucce.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, vanno avanti senza sosta per cercare di risalire ai responsabili.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp