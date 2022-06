Trovato con la cocaina nelle mutande: chiesta condanna per 42enne

Il Pubblico ministero ha chiesto la condanna a due anni e sei mesi di reclusione, per Alessandro Terranova, 42 anni, di Favara, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni. L’imputato era stato arrestato il 23 luglio dell’anno scorso dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, perché trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, nascosti nelle mutande, mentre era in macchina con moglie e figli. Durante la perquisizione avrebbe cercato di impedire il controllo. Nel corso dell’ultima udienza il difensore del favarese, ha ribadito che la droga era uso personale. Il Gup del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli ha rinviato il processo al 27 giugno per emettere la sentenza.