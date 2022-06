Ladri in deposito di azienda: portato via materiale elettrico per 38mila euro

Si sono intrufolati all’interno del deposito di una ditta, che si occupa della manutenzione degli impianti Enel per la provincia di Agrigento, e si sono portati via bobine di cavi di rame dal peso di 1.500 chili, e ben 600 chili di condutture in rame, per un ammontare del danno quantificato in 38.000 euro.

Il materiale elettrico è stato rubato, durante le ore notturne, da un magazzino, in viale Siena a Sciacca. Dopo la scoperta della “visita” dei ladri, a presentare la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Compagnia cittadina, è stato il capo cantiere dell’azienda. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.