Durante un giro di perlustrazione, i carabinieri della Compagnia di Licata hanno notato un giovane dai movimenti sospetti e hanno deciso di controllarlo. Dalle tasche di uno studente diciassettenne sono saltati fuori i primi grammi di hashish. L’accertamento è stato poi esteso all’abitazione del ragazzo. Al termine della perquisizione personale e domiciliare, il giovane è stato trovato in possesso di circa 10 grammi complessivi tra hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il controllo è scattato l’altra sera. Il minorenne licatese è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro e inviati ai laboratori specializzati dell’Arma per le analisi. Le indagini non sono ancora concluse: i carabinieri stanno cercando di risalire al fornitore che ha approvvigionato il giovane studente.

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