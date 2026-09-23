Percorso di reinserimento sociale andato a buon fine per una diciannovenne agrigentina che, dopo un anno di messa alla prova, ha visto estinguersi i reati a suo carico di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e stalking. Il giudice Maria Pino, accogliendo le tesi formulate dal legale difensore dell’imputata, l’avvocato Monica Malogioglio (nella foto), ha infatti pronunciato la sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo il totale successo del programma rieducativo a cui la ragazza è stata sottoposta.

Durante gli ultimi dodici mesi, la diciannovenne ha seguito un fitto calendario di impegni, monitorato costantemente dagli assistenti sociali e dagli uffici di esecuzione penale esterna. La sentenza di non luogo a procedere cancella gli effetti penali della condotta, permettendo alla ragazza di ripartire da zero senza la macchia di un precedente sul casellario giudiziale.

La diciannovenne, all’epoca dei fatti diciassettenne, era stata arrestata insieme al fidanzato, poiché durante un controllo della Squadra Mobile di Agrigento vennero trovati in possesso di un carico di cocaina nei pressi del Parco Icori, all’imbocco per il viadotto Morandi. La posizione della ragazza, una volta collocata in una comunità, si era ulteriormente aggravata: all’accusa di spaccio si era infatti aggiunta la denuncia per stalking. Una coetanea ha raccontato di essere stata picchiata e bullizzata, in particolare durante un incontro chiarificatore in piazza Stazione, per motivi sentimentali legati a un ragazzo.

“Il percorso rieducativo è fatto di alti e bassi collegati alla instabilità degli adolescenti che da un mondo senza regole si trovano inseriti in contesti strutturati, di corsi da seguire, di percorsi scolastici da completare, dove il rischio si una revoca della messa alla prova è dietro l’angolo”, ha detto l’avvocato Monica Malagioglio.

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