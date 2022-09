Trovato con dosi di hashish pronte allo spaccio: denunciato 19enne

Trovato in possesso di 4 dosi di hashish del peso di 1,60 grammi pronte per essere smerciate. Un diciannovenne di Porto Empedocle è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è incappato in un controllo dei carabinieri della Stazione cittadina. Rinvenuto anche un bilancino di precisione, che sarebbe servito al ragazzo per pesare la droga. Oltre all’hashish, sono stati sequestrati 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’illegale attività di spaccio.