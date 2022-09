Litiga col vicino di casa, e con un morso gli amputa il dito: denunciato

Scoppia l’ennesima discussione, per questioni di vicinato, e un pensionato sessantatreenne di Racalmuto, aggredisce il compaesano trentaquattrenne disoccupato, e con un morso gli ha amputa il pollice della mano destra. Il più giovane è stato portato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato ferite, giudicate guaribili in circa 30 giorni, salvo complicazioni.

Successivamente s’è rivolto ai carabinieri della Stazione di Racalmuto, raccontando quanto gli era accaduto lungo la via Gramsci, nel centro del paese, ed ha formalizzato una denuncia-querela contro il presunto aggressore.

I militari dell’Arma, al termine di alcuni accertamenti, hanno ricostruito i fatti, e il pensionato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato contestata è lesioni personali. Dietro l’aggressione, e il morso, sono il risultato di dissidi di vicinato che sarebbero andati avanti da un po’ di tempo.