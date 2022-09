Alimenti in cattivo stato di conservazione, scatta il sequestro e denuncia

Complessivamente 40 chilogrammi di prodotti alimentari vari in cattivo stato di conservazione, sono stati sequestrati in un campeggio di Menfi, dai carabinieri del Nas di Palermo, assieme ai loro colleghi della Stazione cittadina, nell’ambito dell’operazione denominata “Estate tranquilla 2022”. E’ stata elevata una sanzione di mille euro. Ma non è stata la sola. Accertato infatti il mancato aggiornamento della registrazione sanitaria dei locali adibiti a deposito e cucina, nonché la mancata attuazione delle norme anticontrollo basati sui principi del sistema Haccp. I militari del Nas hanno elevato una ulteriore sanzione da 3 mila euro. La titolare dell’attività è stata poi denunciata alla Procura di Sciacca.