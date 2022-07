Trovato con dosi di hashish: diciannovenne finisce nei guai

Un diciannovenne di Agrigento, disoccupato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, è stato fermato e trovato in possesso di nove grammi di hashish, già suddiviso in dosi, e di 217 euro, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. A procedere al controllo sono stati i carabinieri della Stazione di Villaseta.

Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo, ad opera dei militari dell’Arma, è stato effettuato in via Ludovico Ariosto, nel quartiere di Villaseta. Subito, i militari dell’Arma hanno deciso per una perquisizione personale, durante la quale sono, appunto, saltate fuori le dosi di hashish. La droga, e il denaro contante, sono stati, naturalmente, sequestrati.