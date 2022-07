Fermato parcheggiatore abusivo: firmato il Daspo urbano per 2 anni

Fermato un altro parcheggiatore abusivo, trovato ad esercitare in centro città. Salgono a tre, nel giro di tre giorni, i guardia macchine abusivi bloccati, sanzionati, e in un caso denunciato, dai poliziotti della sezione Volanti. A tutti è stato applicato il Daspo urbano, firmato dal questore Rosa Maria Iraci, per la durata di 2 anni. L’ultimo è stato “pizzicato” nella centralissima via Empedocle, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Agrigento.

Si tratta di un giovane marocchino che aveva già incassato 30 euro. Soldi che sono stati sequestrati. A lui, oltre al Daspo urbano, è stata elevata anche una sanzione da 700 euro. Per i prossimi due anni, non potrà più rimettere piede nell’area dove è stato bloccato. Nei giorni scorsi i poliziotti avevano bloccato altri due parcheggiatori abusivi, a San Leone, e nell’area dei parcheggi della Valle dei Templi.