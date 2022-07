Rubate due auto di insegnanti, avviate le indagini

Due furti di autovetture sono stati denunciati ai carabinieri delle Stazioni di Racalmuto e Grotte. Non è escluso che ad entrare in azione possa essere stata la stessa “mano” criminale.

Qualcuno si è impossessato di una Fiat Panda, che era stata lasciata parcheggiata in via Sabaudia, nel centro di Canicattì. La vettura di proprietà di una pensionata settantacinquenne grottese, era in uso alla figlia cinquantatreenne, insegnante.

In via San Giuseppe, a Racalmuto, in pieno giorno, è sparita una Fiat Punto di proprietà di pensionato novantenne. A presentare la denuncia è stata la figlia, una insegnante cinquantacinquenne, che utilizzava l’utilitaria.