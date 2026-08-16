Trovato in possesso di cocaina, marijuana e una pistola scacciacani. I poliziotti del Commissariato di Licata hanno denunciato un 22enne del luogo durante i controlli effettuati nella notte di Ferragosto sulla spiaggia della Mollarella.

Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il giovane, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi ma è stato subito bloccato.

Sottoposto a perquisizione il licatese è stato trovato in possesso di piccole quantità di cocaina e marijuana e di una pistola scacciacani.

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